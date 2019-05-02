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تنديد أممي بهجوم بالبراميل المتفجرة بشمال غرب سوريا

الخميس 02/مايو/2019 - 03:13 م
تنديد أممي بهجوم بالبراميل المتفجرة بشمال غرب سوريا
هجوم بالبراميل المتفجرة
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وكالات
 
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قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس لرويترز اليوم الخميس، إن مدارس ومنشآت صحية ومناطق سكنية أصيبت في أسوأ حملة قصف بالبراميل المتفجرة منذ 15 شهرا في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.

 

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن قوات روسية وسورية كثفت الضربات الجوية والقصف في شمال غرب سوريا خلال الليل في أعنف هجوم منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا.

 

وقال مومسيس لرويترز في جنيف "لدينا معلومات بأن منشآت تعليمية ومنشآت صحية ومناطق سكنية تتعرض للقصف من طائرات هليكوبتر ومقاتلات... القصف بالبراميل هو أسوأ ما شهدناه منذ 15 شهرا على الأقل".

 

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