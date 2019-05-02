حالة الطقس أول يوم رمضان.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع درجات الحرارة الإثنين

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس أول يوم رمضان يشهد ارتفاع حرارة تصل ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الإثنين 6 مايو 2019





وتشهد الحرارة ارتفاعا ملحوظا أعلى من معدلها الطبيعي وتتراوح بين 6:5 درجات، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا معتدل ليلا.





درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل





السواحـــل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية .

محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .