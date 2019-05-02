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حالة الطقس أول يوم رمضان.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع درجات الحرارة الإثنين

الخميس 02/مايو/2019 - 03:08 م
حالة الطقس أول يوم رمضان.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع درجات الحرارة الإثنين
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أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس أول يوم رمضان يشهد ارتفاع حرارة تصل ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد يوم الإثنين 6 مايو 2019

وتشهد الحرارة ارتفاعا ملحوظا أعلى من معدلها الطبيعي وتتراوح بين 6:5 درجات، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا معتدل ليلا.

درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل

السواحـــل الشمالية الغربية      من 35 إلى 37 درجة مئوية .
محافظـات الوجة البحرى والقاهرة  من  36 إلى 37 درجة مئوية .
محافظات شمال الصعيد  من 38 إلى 40 درجة مئوية .
محافظات جنوب الصعيد  من  40 إلى 42 درجة مئوية .
محافظات شمال سيناء  من  36 إلى 37 درجة مئوية .
محافظات جنوب سيناء  من  36 إلى 38 درجة مئوية .
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