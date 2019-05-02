"تربية طنطا" تحتفل بتخريج دفعة الدكتور أحمد عابد الطنطاوي (صور)

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شارك الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، في الاحتفال الذي نظمته كلية التربية، اليوم الخميس، بمناسبة تخريج دفعة الدكتور أحمد عابد الطنطاوي رائد دفعة ٢٠١٨ بحضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سمير الخويت عميد الكلية ومتولي نوفل نقيب المعلمين.



من جانبه قدم الدكتور مجدي سبع في كلمته التهنئة للطلاب بمناسبة تخرجهم، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية القادمة، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمين على كلية التربية لتوفير كافة الإمكانات من أجل تخريج معلم قادر على العطاء والمنافسة في سوق العمل، معربًا عن خالص تقديره لكافة اللجان المنظمة للحفل ولطلاب كلية التربية، أمل مصر ومستقبلها.



كما وجه التهنئة لأولياء الأمور مثمنًا الجهود التى بذولوها من أجل الاحتفال بتخرج أبنائهم من إحدى الكليات العريقة بجامعة طنطا.



شهد الاحتفال عرضا فنيا لطلبة شعبة رياض الأطفال بإشراف الدكتورة ايمان ربيع، وقد شارك في الاحتفالية وكلاء الكلية وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الخريجين الأوائل بإهدائهم شهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.