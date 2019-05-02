اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمدينة دمياط

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نشب حريق ضخم في شرفة إحدى الشقق السكنية بمدينة دمياط، اليوم الخميس، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران من الشرفة وتصاعد الأدخنة والنيران.



وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.