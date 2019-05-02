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رئيس مدينة القناطر الخيرية تتفقد قسمي الحرير والنحل بمركز بحوث البساتين (صور)

الخميس 02/مايو/2019 - 03:04 م
رئيس مدينة القناطر الخيرية تتفقد قسمي الحرير والنحل بمركز بحوث البساتين (صور)
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محمد نبيل
 
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تفقدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الخميس، قسمي الحرير والنحل بمركز بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، لمتابعة مراحل إنتاج الحرير بداية من تربية دود القز حتى إنتاج خيوط الحرير وتوزيعه لمصانع الأقمشة والسجاد ومنتجات الحرير اليدوية وأيضا مراحل إنتاج العسل بداية من تربية النحل وحتي بيع عسل النحل بمنفذ التوزيع الخاص بالمركز.

وأوصت رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع الإدارة التعليمية والجمعيات الأهلية لعقد ندوات تثقيفية لنشر فكرة تربية دود القز وإنتاج الحرير بين الطلبة والأسرة المصرية لتحسين الدخل للأسرة.


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