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تأجيل أولى جلسات محاكمة منة فضالي لتشهيرها بجواهرجي لـ20 يونيو

الخميس 02/مايو/2019 - 02:46 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة منة فضالي لتشهيرها بجواهرجي لـ20 يونيو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة 6 أكتوبر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي وكيلا عن "جواهرجي" ضد الفنانة منة الفضالي لنشرها أخبارا كاذبة للتشهير بسمعته، وذلك لجلسة 20 يونيو لإعادة إعلان الفنانة منه فضالي.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 138 لسنة 2019، أن الفنانة منة الفضالي، قامت بنشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تقوم من خلالها بالتشهير بالجواهرجي وبسمعته التجارية وإهانته.

وطالبت الدعوى بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء مسلك الفنانة المخالف للقانون وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية.

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