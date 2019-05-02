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"حماية المستهلك": الأجهزة الكهربائية أكبر قطاع ترد منه شكاوى للجهاز

الخميس 02/مايو/2019 - 03:02 م
حماية المستهلك: الأجهزة الكهربائية أكبر قطاع ترد منه شكاوى للجهاز
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين عن مختلف القطاعات، حيث إنهم يتلقون شكاوى عن قطاع السيارات، وشكاوى عن السلع المعمرة، وشكاوى عن قطاع الاتصالات والإنترنت والمحمول.

وأشار "عبد المعطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن أكثر الشكاوى التي يتلقاها الجهاز تكون عن قطاع الأجهزة الكهربائية، حيث أن حجم استهلاك المواطنين للأجهزة الكهربائية كبير، لافتا إلى أن هناك تواصل بين الأجهاز وشركات الأجهزة الكهربائية لفحص الشكاوى.

ولفت إلى أنهم سيقومون بحملات الفترة المقبلة للتأكد من التزام التجار حتى تجار التجزئة من منح فاتورة للمستهلك، والالتزام بالإعلان عن الأسعار.
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