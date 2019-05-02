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الأرصاد تصدر بيان هام بشأن طقس أول يومين في رمضان 2019

الخميس 02/مايو/2019 - 02:50 م
الأرصاد تصدر بيان هام بشأن طقس أول يومين في رمضان 2019
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانًا بشان حالة الطقس المتوقعة بداية من يوم الأحد "يوم الشك" وحتى يوم الثلاثاء، أي طقس أول يومين في رمضان 2019.

وتوقع أحمد عبد العال رئيس الأرصاد، أن البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من الأحد المقبل وتصل ذروتها يوم الإثنين وتتراوح فيمة الارتفاع من 5 لـ6 درجات أي أعلى من معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية ويكون شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة 
- السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية .
- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية.
- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.
- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.
- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية.
- محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية.

طقس الثلاثاء ثاني أيام رمضان 
واعتبارًأ من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى نهاية الفترة، تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

ويسود طقس القاهرة اعتدالا والوجه البحري حتى شمال الصعيد أيضا، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

وعن الرياح فتكون معتدلة نشطة أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية.

- محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.
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