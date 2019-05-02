الذهب يفقد 4 جنيهات في سوق الصاغة اليوم
الخميس 02/مايو/2019 - 02:50 م
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شهدت اسعار الذهب حالة من التراجع الملحوظ خلال تعاملات سوق الصاغة المصري اليوم بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات، وجاء ذلك على خلفية تراجع اسعار الذهب العالمى من 1280 دولار إلى 1270 دولار، بنسبة تراجع بلغت 0.86% وجاءت الاسعار على النحو التالي:
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 21 سجل اليوم 609 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل اليوم 521 جنيه للجرام.
عيار 24 سجل اليوم 697 جنيه للجرم.
الجنيه الذهب 4872 جنيها.
أوقية الذهب 1270 دولارا.
أسعار الذهب العالمى اليوم
تراجع سعر الذهب عالميا جاءت بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن خفض سعر الفائدة قريبا، مما عزز الدولار وعوائد أدوات الخزانة، وخفض سعر الذهب.
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