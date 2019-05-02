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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالأميرية

الخميس 02/مايو/2019 - 02:48 م
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالأميرية
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سليم الهواري
 
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقه سكنية في منطقة الأميرية، وانتقلت سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.


وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الأميرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، بالإضافة إلى إتباع وسائل الإطفاء الحديثة بالمواد الكيميائية، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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