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تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

الخميس 02/مايو/2019 - 02:50 م
تعرف على موعد مباراة السوبر المصري
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الفجر الرياضي
 
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استقر مسئولو اتحاد الكرة المصري، على إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك مطلع الموسم الكروي الجديد.

 

ويسعى اتحاد الكرة المصري لإقامة مباريات كأس مصر عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، على أن يقام السوبر بين الأهلي والزمالك مطلع الموسم الجديد.

 

وتتجه النية لإقامة مباراة السوبر للموسم الحالي والذي لم ينتهي بعد في يناير المقبل.

 

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد حتى الآن موعد انتهاء مسابقة الدوري، انتظاراً لموقف الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقى النجم الساحلي الأحد المقبل في إياب نصف النهائي.

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