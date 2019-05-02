أبرزها "تسريب معلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع البريطاني

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أمس الأربعاء، إقالة وزير الدفاع بعد توليه منصب وزير الدفاع عام 2017، جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوى الصينية للاتصالات.

معلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي

وقال مكتب ماى فى بيان له: "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومى".

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن الوزراء أثاروا مخاوف بشأن خطة للسماح لشركة "هواوي" الصينية بوصول محدود للمساعدة في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة.

وأوضح البيان كذلك أن "رئيسة الحكومة طلبت من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة.

تولي وزيرة التنمية الدولية

وعقب ذلك أوضحت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن ماي عينت وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت وزيرة للدفاع.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بيني موردونت، ستستمر أيضا وزيرة لشؤون المرأة والمساواة، مشيرة إلى أنها وباعتبارها نائبة في بورتسموث نورث، فإن لديها روابط جيدة مع البحرية التي تعمل معها كاحتياطي.

العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومي

بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن مهام منصبها وزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة، وتعد أيضا مسؤولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف الناتو

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ومن المهام المحورية أيضا التي ستكون موردونت مسؤولة عنها هي العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.

وبرز اسم موردونت أولا لتولي وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذي استقال في أكتوبر 2017 بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب وهو غافين ويليامسون.