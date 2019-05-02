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"عبدالمعطي": الاستهلاك يجب أن يكون أقل في رمضان.. "بناكل وجبتين"

الخميس 02/مايو/2019 - 02:48 م
عبدالمعطي: الاستهلاك يجب أن يكون أقل في رمضان.. بناكل وجبتين
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجب أن يكون هناك عمل وتنسيق بين الجهات على نشر ثقافة الاستهلاك العادل الرصيد.

وأشار "عبد المعطي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الاستهلاك خلال شهر رمضان يجب أن يكون أقل، حيث نتناول وجبتين فقط في رمضان، ومن ثم لا يجب أن يكون هناك تكالب على الشراء، منوهًا بأنه لو انتشرت ثقافة الابتعاد عن السلع المغالى في سعرها سنضبط الأسواق.

وأكد أن الدولة لا تسمح بوجود أي ممارسات سلبية، مضيفا: "لن نتردد في إتخاذ أي إجراء قانوني لصالح ضبط المنظومة الاستهلاكية"، لافتا إلى أنهم يتلقون الشكاوى من السائحين، والذي بدوره له مردود على الزائرين لمصر.
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