تجربة لترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح بالغربية (صور)

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شهد الدكتور عبد العليم الشافعي، رئيس الإدارة مركزية للإرشاد، والمهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تجربة ترشيد استهلاك المياة لحقل إرشادي منزرع قمح بقرية ميت بدر حلاوة منزرع بصنف جيزة 171 ويبلغ مساحتة 2 فدان بحضور دكتور أحمد موسى رئيس بحوث القمح بمركز بحوث الجميزة والدكتور محمود بدوي رئيس بحوث المياة بمركز بحوث الجميزة والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية.



وأكد الدكتور عبد العليم الشافعي رئيس الإدارة المركزية أن القطاع الزراعي بأكمله من بحوث وإدارة مركزية ومديرية زراعة كلها تعمل لخدمة الفلاح والنهوض بالزراعات المختلفه لأقصى إنتاجية وأقصي استفاده، واكد ان التجربة ستعمم علي جميع المحاصيل في الغربية.



وأشار إلى أن المشروع والوزارة يتكفل بالحقول الإرشادية من التقاوي والتسوية بالليزر وكل ما يلزم المحصول خلال الموسم علاوة علي وجود جهاز الإرشاد والبحوث في خدمة الفلاح طوال العام وبكل ما يلزمة.



وأكد المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة 2 فدان حقل ارشادي تحت تجربة ترشيد استهلاك المياه مقدم له خدمة ارشادية وتقاوي الزراعه وهو عبارة عن فدان خاضع للتجربة منزرع علي مصاطب ومقنن مائي أقل حوالي 23%وفدان كحقل مقارن منزرع بطريقة عادية ورى عادي، مشيرا ان أقصى إنتاجية للفدان في الطريقة العادية من 18أردب لـ20أردب وبالطريقة الارشادية وتقنين المياه تصل 28أردب في جميع الأصناف.



وكشف الدكتور عبدالعليم الشافعي أن الإدارة المركزية قد نشرت تجربة ترشيد استهلاك المياه في عدة محافظات مثل الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وهي عبارة عن التسوية بالليزر والزراعة بطريقة المصاطب والعمل بتجربة ترشيد المياة وإن التجربة تنفذ لأول مرة بمحافظة الغربية بهذا الموسم واكد أن المحافظات التي نفذت هذه التجربة وصل إنتاجية الفدان 30أردب في معظم الحقول وقد تعدت هذه الإنتاجية ببعض الحقول الأخرى