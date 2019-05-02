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تكريم 370 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم في نجع حمادي (صور)

الخميس 02/مايو/2019 - 02:48 م
تكريم 370 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم في نجع حمادي (صور)
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بسام عبدالحميد
 
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كرم أهالي قرية النجاحية، في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قرابة 370 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم.

وقال أحمد سعد، من الأهالي، إنه تم عمل احتفالية كبرى بقرية النجاحية، لتكريم الطلاب، موجهًا الشكر للقائمين على عملية التحفيظ، مطالبًا بضرورة التكاتف لتوجيه الأبناء لحفظ القرآن الكريم وتشجيعهم على تعلم العلوم الشرعية والأحاديث النبوية.

وأوضح أن المدرسة كرمت الحافظين بعد انتهاء العام الدراسي، وخضوعهم للاختبارات التي أوضحت تفوقهم في حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه تخلل الحفل تلاوة آيات الذكر الحكيم، وإلقاء بعض الكلمات والقصائد وتكريم عدد من قيادات القرية والشباب المشاركين في عملية التحفيظ، بحضور لفيف من القيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامي بالقرية.
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