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واشنطن تدين قمع إيران للناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان

الخميس 02/مايو/2019 - 08:24 ص
واشنطن تدين قمع إيران للناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان
ناشطات ايرانيات
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وكالات
 
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة قمع الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق المرأة في إيران، حيث طالبت سلطات طهران بالتوقف فوريا عن الاعتداء عليهن ومنحهن حقوقهن الأساسية.

 

ولفتت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان لها، الأربعاء، نشرته عبر موقع تويتر إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت الناشطات ياسمين آريائي، ومنيرة عربشاهي، وموجكان كشافارز مؤخرا بسبب اعتراضهن على قوانين الملابس وأغطية الرأس المفروضة قسرا من قبل النظام الثيوقراطي منذ عام 1979.

 

وتحدث البيان عن سجن الفتاة الإيرانية "فيدا موحدي" لمدة عام قبل أسابيع والمعروفة بأيقونة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مطلع الماضي، وكذلك إصدار حكم بالسجن 20 عاما للناشطة الحقوقية شابراك شجرى زادة.

 

وشددت الخارجية الأمريكية على رفضها الأحكام الصادرة بحق المحامية الحقوقية نسرين ستودة بالجلد 148 ضربة، والسجن 33 عاما حيث وصفتها بـ"الظالمة".

 

وتتعرض العديد من النساء الإيرانيات إلى موجة متصاعدة من التهديدات على أيدى أجهزة أمنية، في ظل مخاوف تعترى نظام ولاية الفقيه من الغضب الشعبي، وفقا للبيان الأمريكي.

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