يشهد اليوم الخميس 2 مايو بعض المباريات في البطولات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 2 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.



