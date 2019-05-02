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أهم مباريات اليوم

الخميس 02/مايو/2019 - 08:19 ص
أهم مباريات اليوم
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الخميس 2 مايو بعض المباريات في البطولات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 2 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.


- الدوري الأوروبي :-


أرسنال vs فالنسيا .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.


اينتراخت فرانكفورت vs تشيلسي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


- الدوري المصري :-


إنبي vs بتروجيت .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.


_ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:-

الاتحاد vs التعاون في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة السعودية الرياضية.

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x
19:00
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
x
19:30
الاتحاد