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الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

الخميس 02/مايو/2019 - 08:22 ص
الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة
مقاتلة إسرائيلية
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وكالات
 
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قصف سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية مواقع في قطاع غزة، قال إنها "رد على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في صفحته على موقع "فيسبوك": "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

 

وأضاف أن الجيش ينظر بخطورة إلى كل محاولة للمساس بـ"مواطني إسرائيل"، مؤكدا أنه "سيواصل العمل ضد هذه النشاطات"، كما حمل حركة حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

 

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