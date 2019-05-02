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الإمارات: دعم لمختلف المحافظات اليمنية بمناسبة رمضان

الخميس 02/مايو/2019 - 08:09 ص
الإمارات: دعم لمختلف المحافظات اليمنية بمناسبة رمضان
المحافظات اليمنية
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وكالات
 
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قال فواز الحنشي، المنسق الإعلامي للهلال الأحمر الإماراتي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت حملة إغاثية واسعة لمناطق الجبهات في كل من المسيمير بمحافظة لحج والأزارق في محافظة الضالع وكذلك منطقة الكدحة بمحافظة تعز، مضيفًا أن الهلال الأحمر الإماراتي يقوم اليوم باستهداف المناطق الحدودية في محافظة البيضاء، "وهناك حملة واسعة لإغاثة المتضررين من الصراع الذي تشهده هذه المناطق الحدودية جراء الهجوم عليهم من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية".

 

وأضاف الحنشي أنه تم تقديم سلل غذائية ومواد إيوائية، "وسوف يتم إطلاق حملة خلال اليومين المقبلين وتوزيع ما يزيد على 100 ألف سلة غذائية يستفيد منها 100 ألف أسرة في أغلب المحافظات المحررة، وهناك دعم سخي يتم تقديمه لأسر الشهداء بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات".

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المزيد عن: مناسبة رمضان اليمن المحافظات اليمنية الإمارات
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