سميرة عبد العزيز تسجل حلقات "سيدة يثرب" لإذاعة القرآن الكريم في رمضان

تواصل أسرة المسلسل الإذاعى "سيدة يثرب" للفنانة سميرة عبد العزيز وسوسن ربيع، تسجيل حلقاته والتى تصل إلى 30 حلقة، وذلك داخل استوديو الإذاعة المصرية، ليتم إذاعته عبر أثير القرآن الكريم في رمضان المقبل.







