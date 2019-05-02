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سميرة عبد العزيز تسجل حلقات "سيدة يثرب" لإذاعة القرآن الكريم في رمضان

الخميس 02/مايو/2019 - 08:06 ص
سميرة عبد العزيز تسجل حلقات سيدة يثرب لإذاعة القرآن الكريم في رمضان
سميرة عبد العزيز
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الفجر الفني
 
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تواصل أسرة المسلسل الإذاعى "سيدة يثرب" للفنانة سميرة عبد العزيز وسوسن ربيع، تسجيل حلقاته والتى تصل إلى 30 حلقة، وذلك داخل استوديو الإذاعة المصرية، ليتم إذاعته عبر أثير القرآن الكريم في رمضان المقبل.


"سيدة يثرب"، بطولة سميرة عبد العزيز، وأشرف عبد العفور، وسوسن ربيع، وخالد الذهبى، ومن تأليف محمد عبد السميع وإخراج أميرة بدوي، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لـ"أم عمارة" التى كانت أول من آمن بالرسالة الإسلامية من يثرب.
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