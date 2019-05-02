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الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع مياه القطابا في الساحل باليمن

الخميس 02/مايو/2019 - 08:07 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن مشروع مياه القطابا في الساحل باليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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دشن الهلال الأحمر الإماراتي مشروع المياه الاستراتيجي في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، وشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وشبكة للمياه وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، يأتي ذلك في إطار حملة دولة الإمارات المتواصلة لإغاثة أهالي الساحل الغربي.

 

وشمل المشروع إعادة تأهيل وتجهيز خزان مياه سعة 100 ألف لتر وشبكة المياه بطول 36 ألف متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

 

من ناحيتهم أشاد عدد من الأهالي بالدور العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات لإعادة تطبيع الحياة، من خلال تنفيذها جملة من المشروعات الحيوية على امتداد قرى ومناطق ومدن الساحل الغربي.

 

كانت دولة الإمارات خلال عام التسامح 2019 قد نفذت وأعادت تأهيل العديد من المرافق الحيوية التي يستفيد منها الكثير من أهالي القرى التي تعاني أوضاعًا معيشية صعبة جراء حرب الميليشيا الانقلابية.

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المزيد عن: مشروع مياه القطابا الهلال الأحمر الإماراتي الساحل باليمن
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