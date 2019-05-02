ندى بهجت تدفع زوجها للانتحار في "علامة استفهام"

تشارك الممثلة الشابة ندى بهجت فى مسلسل "علامة استفهام" أمام النجم محمد رجب، إذ تجسد شخصية "هيام " وهى متزوجة من الفنان محمد على رزق – ضمن الأحداث - وتسبب له العديد من المشكلات فى حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه إلى التخلص من حياته بالانتحار.





يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.







