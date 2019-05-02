موعد مباراة التعاون والاتحاد 2 مايو في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف ملعب إستاد الملك فهد الدولي اليوم الخميس نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمع بين فريقي التعاون والاتحاد حيث يطمح كلاً منهما في التتويج باللقب وإهدائه للجمهور الذي لطالما حلم بعودة كلاً منهما إلى منصات التتويج من جديد.





ووصل التعاون والاتحاد إلى المشهد الختامي بعد أن مر كلاً منهما بلقاء عصيب في الدور نصف النهائي حيث أطاح التعاون بالعملاق الأزرق الزعيم فريق نادي الهلال بنتيجة كاسحة إستقرت عن خمسة أهداف مقابل لا شيء في مفاجأة هزت الشارع الرياضي السعودي.





في المقابل قاد البرازيلي رومارينهو فريقه الاتحاد إلى الظهور في المباراة النهائية بعد لقاء دراماتيكي ضد نادي النصر إنتهى على وقع أربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لتبحر سفينة الاتحاد بقيادة الربان التشيلي سييرا الذي جاء بعصى موسى وغير النتائج في أقل من شهر واحد فقط.





ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر قناتي أبوظبي الرياضية والسعودية الرياضية ويعلق عليها كلاً من فهد العتيبي وفارس عوض بالإضافة إلى عبد اللخ الحربي وسمير المغيرفي على قنوات KSA SPORTS HD





فيما عينت قناة أبوظبي الرياضية الثنائي علي سعيد الكعبي وعامر عبد الله لنقل وقائعها وأخيراً سيتولى الثنائي عيسى الحربين وجعفر الصليح التعليق على تطبيق دوري بلس.





وتبدأ المباراة التي يديرها الحكم الدولي نيستور بيتانا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي لأم القرى " السعودية"