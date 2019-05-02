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فيلم Breakthrough يحقق 36 مليون دولار في أسبوعين

الخميس 02/مايو/2019 - 07:34 ص
فيلم Breakthrough يحقق 36 مليون دولار في أسبوعين
فيلم Breakthrough
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الفجر الفني
 
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حقق فيلم Breakthrough إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 17 أبريل الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 28 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 8 ملايين دولار حول العالم.

 
الفيلم من بطولة كريسي ميتز، جريس توفر، جوش لوكاس، مارسيل رويز، ريبيكا ستاب، سام تراميل، مايك كولتر، علي سكوفبي، ليزا دوروبت، ومن إخراج روكسان داوسون، وتأليف جرانت نيبورت، جويس سميث.

الفيلم يدور حول طفل يدعى "سميث" 14 عاما غرق في بحيرة سانت لويس وتوفي لمدة ساعة تقريبًا، وتم إجراء الإسعافات الأوليه له لمدة 27 دقيقة ولكن دون جدوى، ثم دخلت والدته الشابة "جويس" الغرفة، وهي تصلي، لتحدث المفاجأة، ويعود النبض له من جديد.

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