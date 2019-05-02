تعرف على موعد إطلاق مادونا لأغنيتها الجديدة "I Rise"

أعلنت النجمة العالمية مادونا أنها قررت إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " I Rise " و حددت لإطلاقها رسميا بعد غدا الجمعة 3 مايو، و هو الخبر الذي آثار حماس كبير من محبي وعشاق النجمة الشهيرة التي تمتلك بصمة مذهلة في عالم صناعة الموسيقي والغناء.





ويأتي إطلاق مادونا ذات الـ60 عام لأغنية " I Rise " بعد أيام قليلة من إطلاقها كليب " Medellín " الذي حقق نجاح كبير فور إطلاقه، وتم تداوله بكثافة سواء علي المواقع الفنية المختلفة أوبمواقع التواصل الاجتماعي .