أتيليه العرب يعلن تنظيم مهرجان ضي في دورته الثالثة على التوالي

أعلن هشام قنديل رئيس اتيليه العرب للثقافة والفنون عن تنظيم الدورة الثاثة لمهرجان ضي للشباب العربي تحت 35 سنة خلال شهر ابريل 2020م وقال قنديل ان موضوع المهرجان ترك مفتوحا هذا العام ليعبر كل فنان عربي مشارك بحرية تامة دون قيد معين واشار ايضا قنديل ان الجديد في هذه الدورة انه يحق لكل فنان المشاركة في اكثر من مجال سواء في التصوير او الرسم او النحت او الجرافيك او التصوير الفوتوغرافي او الاعمال المفاهيمية وتجدر الاشارة ان المهرجان سيرأسة للعام الثالث علي التوالي الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية في عصره الذهبي وسيكون الفنان الكبير طارق الكومي مدير متحف محمود مختار قومسيرا للمهرجان في هذه الدورة.





وأ شار قنديل ان اتيليه العرب رصد مبلغ ثلاثمائة الف جنيه جوائز لهذه الدورة كما ستكون هناك جوائز اخري مقدمة من رئيس الاتحاد العربي للفن التشكيلي الفنان الكبير عبدالرسول سلمان لم تحدد قيمتها بعد، ويتم سحب استمارة المشاركة مختومة من مقر قاعة ضي –بالمهندسين ويتم تسليمها لمقر الجاليري اما بالنسبة للفنانين العرب فيتم تسليم الاستمارة عن طريق البريد الالكتروني.





وقال الدكتور أحمد نوار رئيس المهرجان أن هذه الدورة هي امتداد لنجاحات الدورات التأسيسية الاولي والثانية واقبال الشباب العربي علي التنافس الجاد وتسعي ادارة المهرجان الي تكثيف المشاركات العربية هذا العام ودعم روابط التواصل الانساني والثقافي وتعميق فكرة الحوار المشترك فكريا وإبداعيا.









وأشار الدكتور نوار إلى أن إدارة المهرجان قررت في هذه الدورة عدم اطلاق موضوع او شعار للتسابق كرؤية تضمن تنوع المصادر الفنية والرؤي الفنية بثقافات متعددة وحضارات ضاربة في التاريخ اقرت وما زالت تؤثر علي المجتمعات المعاصرة وبدون شك يمتلك الفنان قدرا كبيرا من المشاعر الانسانية وعمق معايشته قضايا الانسان في هذه الجياة كما يمتلك عمق مشاعر وطنه وقال الدكتور نوار اننا نهنئ شباب الفنانين العرب علي استمرار ادارة مؤسسة اتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الاستاذ هشام قنديل غلي اقامة هذا المهرجان كل عامين من اجل مستقبل مشرق للفن التشكيلي العربي ويعد من المشرةعات التموية التي تصبوا لخلق جيل جديد قادر علي المنافسة عربيا وعالميا.







