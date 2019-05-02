القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

تختتم اليوم فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث يتزين ملعب إستاد الملك فهد الدولي لإستقبال المباراة النهائية والتي تجمع بين التعاون ضد الاتحاد.





ويطمح فريق نادي التعاون في الحصول على اللقب من أجل تقديمه لجماهير القصيم بالإضافة إلى أن تلك البطولة ستكون دافع كبير من أجل إقتناص المركز الثالث والمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.





في المقابل تعول كتيبة سييرا على تشكيلة من اللاعبين المميزين القادرين على حسم البطولة لصالحهم من أجل مصالحة الجماهير على الموسم الكارثي الذي عانى منه الفريق من تغيير المدربين والنتائج السلبية الكثيرة.





وستبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى " المملكة العربية السعودية " تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





وكانت بعض القنوات الفضائية على النايل سات قد أعلنت إذاعتها للمباراة على الهواء مباشرةً وهم :-





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