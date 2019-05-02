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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية

الخميس 02/مايو/2019 - 06:58 ص
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
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هشام إسماعيل
 
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تشهد أسعار الحديد والاسمنت، اليوم الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا بعد موجة من الانخفاضات المتتالية، حيث انخفض الحديد انخفاضا يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 410 دولارات للطن.

وشهد سعر طن حديد عطية وصل إلى 11 ألفا و400 جنيه، وسعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 11 ألفا و600 جنيها، وسجل طن حديد المعادى 11 ألفا و400 جنيه، وسعر طن حديد طنطا وصل إلى 11 ألفا و350 جنيها، وسجل سعر طن عياد 11 ألفا و400 جنيه.

بينما سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 860 جنيها، وسجل طن أسمنت التعمير 830 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت العسكرى إلى 830 جنيها، وسجل سعر طن طرة وحلوان 855 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت السويس إلى 745 جنيها، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، ووصل طن جبس المعمار إلى 660 جنيها، بينما سجل سعر طن جبس السويس وصل إلى 540 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2150 جنيها للطن.

بينما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2100 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2000 جنيه، وسعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 900 جنيه، ووصل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ890 جنيها، وسعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 910 جنيهات، وسعر طن أسمنت النخيل وصل إلى 770 جنيها والواحة المخلوط وصل إلى 780 جنيها.

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