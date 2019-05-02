أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في محافظة الإسماعيلية

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، واليوسفي بين 3 و5 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيهات، والليمون أضاليا بين 5 إلى 7 جنيهات، والرمان بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 3 إلى 6 كيلو من 10 إلى 15 جنيهًا للواحدة، والجوافة من 8 إلى 12 جنيه، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.



بينما شهدت أسعار الخضروات ارتفاع في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 10 جنيهات، الليمون البلدي ما بين 20 إلى 23 جنيهات للكيلو.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 الي 7 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 8 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 10 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

