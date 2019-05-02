22 لاعبا في قائمة الترجي لموقعة مازيمبي

أجرى الترجي الرياضي التونسي، مساء أمس الأربعاء، تدريبه الأخير في تونس، قبل أن يغادر صباح اليوم الخميس إلى مدينة لوبومباشي بالكونغو الديمقراطية لمواجهة مازيمبي السبت المقبل، في إطار إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





واختار المدير الفني للترجي معين الشعباني 22 لاعبا لرحلة الكونغو وهم: معز بن شريفية - علي الجمل - رامي الجريدي -سامح الدربالي - إيهاب المباركي - أمين المسكيني - أيمن بن محمد - حسين الربيع - شمس الدين الذوادي - محمد علي اليعقوبي - خليل شمام - فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - غيلان الشعلالي - سعد بقير - بلال الماجري- آدم الرجايبي - لوكوزا - أنيس البدري - يوسف البلايلي - ياسين الخنيسي - محمد علي الجويني.