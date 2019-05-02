استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للتغذية والرياضة في شهر رمضان
الخميس 02/مايو/2019 - 07:05 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يجب أن يكون لدينا ثقافة التسوق السليم للتغذية، مثل أن نحسب عدد أفراد الأسرة واحتياج كل شخص من البروتين في كل وجبة، واحتياجاته من النشويات والسلطة وغيرها.
وأضاف "ناجي"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن جزء كبير ممن يعانون من السمنة السبب في ذلك يعود إلى كثرة الأكل.
وأشار إلى أنه يمكن ممارسة رياضات خفيفة مثل المشي وغيره قبل الإفطار مباشرة، أما الرياضة الأخرى فمن الأفضل أن تتم بعد الإفطار بعد ساعات، لأنها تمثل خطورة كبيرة أثناء الصوم.
وأضاف "ناجي"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن جزء كبير ممن يعانون من السمنة السبب في ذلك يعود إلى كثرة الأكل.
وأشار إلى أنه يمكن ممارسة رياضات خفيفة مثل المشي وغيره قبل الإفطار مباشرة، أما الرياضة الأخرى فمن الأفضل أن تتم بعد الإفطار بعد ساعات، لأنها تمثل خطورة كبيرة أثناء الصوم.
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: شهر رمضان افراد الاسرة استشارى تغذية أخبار
- 13 نصيحة للتغذية الصحية خلال شهر رمضان
- "يوميات صائم" مع ON Live.. نصائح لمرضى النحافة في شهر رمضان (فيديو)
- "يوميات صائم" مع "ON Live".. التغذية السليمة في شهر رمضان
- في اليوم العالمي للسمنة.. "تويتر" يشتعل بالنصائح.. ومغردون: الخادمات السبب
- استشاري تغذية علاجية: هذه الأطعمة تسبب السعادة
- رجيم "اللقيمات" دليلك لإنقاص الوزن الزائد بسرعة
- استشاري تغذية تقدم نصائح للمواطنين خلال رمضان.. وتحذّر من المشروبات الغازية
- استشارية تغذية توجه نصائح لمرضى الضغط خلال صيام رمضان "فيديو"
- استشاري تغذية: السمنة مرض خطير يدمر الاقتصاد.. وتوجه نصائح للمواطنين
- خبيرة تغذية توضح نصائح صحية سليمة (فيديو)