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استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للتغذية والرياضة في شهر رمضان

الخميس 02/مايو/2019 - 07:05 ص
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للتغذية والرياضة في شهر رمضان
الدكتور بهاء ناجي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، إنه يجب أن يكون لدينا ثقافة التسوق السليم للتغذية، مثل أن نحسب عدد أفراد الأسرة واحتياج كل شخص من البروتين في كل وجبة، واحتياجاته من النشويات والسلطة وغيرها.

وأضاف "ناجي"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن جزء كبير ممن يعانون من السمنة السبب في ذلك يعود إلى كثرة الأكل.

وأشار إلى أنه يمكن ممارسة رياضات خفيفة مثل المشي وغيره قبل الإفطار مباشرة، أما الرياضة الأخرى فمن الأفضل أن تتم بعد الإفطار بعد ساعات، لأنها تمثل خطورة كبيرة أثناء الصوم.
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