عاجل.. إصابة الفنانة الكويتية مرام البلوشي بـجلطة في القلب

تعرضت الفنانة “مرام االبلوشي” إلى إصابة بجلطة في القلب ونقلها للمستشفى، ونشرت صورة لها مع طبيبها وكشفت عن تطورات حالتها الصحية.









وقالت مرام البلوشي :” كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم استاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله.. الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي”.







