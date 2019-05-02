عاجل.. إصابة الفنانة الكويتية مرام البلوشي بـجلطة في القلب
الخميس 02/مايو/2019 - 06:44 ص
الفجر الفني
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تعرضت الفنانة “مرام االبلوشي” إلى إصابة بجلطة في القلب ونقلها للمستشفى، ونشرت صورة لها مع طبيبها وكشفت عن تطورات حالتها الصحية.
وقالت مرام البلوشي :” كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم استاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني، وشكراً لمستشفى دريم الحمدلله.. الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي”.
وأقلقت مرام البلوشي الجميع بعد كشفها عن إصابتها بجلطة وكذلك لنشرها صورة من المستشفى ورسالتها للجمهور، وتفاعل معها عدد منزملائها النجوم وأبرزهم أحلام الشامسي التي علقت قائلة:” بسم الله عليچ حبيبتي ما تشوفين شر سلامه قلبچ يا اطيب قلب”.
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