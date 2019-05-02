خبير يكشف سبب تأييد إيران لجماعة الإخوان الإرهابية في مواجهة ترامب
الخميس 02/مايو/2019 - 07:09 ص
نعيم يوسف
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قال كمال حبيب، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن إيران ترفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصنيف جماعة الإخوان المسلين كجماعة إرهابية لأنها ترى أن هذا دفاعًا عن نفسها، حيث قام الرئيس الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية أيضا.
وأضاف "حبيب" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك تأثير متبادل بين فكر سيد قطب، والتيار الإسلامي في إيران قبل الثورة وحتى السبعينات كانت جماعة الإخوان تؤيد ثورة إيران.
وتابع الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، أن ترامب يريد أن يتخذ حلفاء جدد، ويضع خطة جديدة بخلاف سابقه باراك أوباما الذي كان يتبنى الإسلاميين ويدعم وصولهم للحكم.
وفى بيان لها، أقرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى. وقالت: "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنف يسير فى طريقه من خلال العملية الداخلية".
وقال مسؤولون إن جون بولتون، مستشار الأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة.
وأضاف "حبيب" في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن هناك تأثير متبادل بين فكر سيد قطب، والتيار الإسلامي في إيران قبل الثورة وحتى السبعينات كانت جماعة الإخوان تؤيد ثورة إيران.
وتابع الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، أن ترامب يريد أن يتخذ حلفاء جدد، ويضع خطة جديدة بخلاف سابقه باراك أوباما الذي كان يتبنى الإسلاميين ويدعم وصولهم للحكم.
وفى بيان لها، أقرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى. وقالت: "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنف يسير فى طريقه من خلال العملية الداخلية".
وقال مسؤولون إن جون بولتون، مستشار الأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة.
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