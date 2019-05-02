"يا تلفزيوني" يعود بسيارته الصفراء الكلاسيكية في رمضان

يستعد طاقم عمل برنامج "يا تلفزيوني"، لعرض الجزء الثاني من البرنامج عبر شاشة القناة السعودية، خلال شهر رمضان هذا العام؛ حيث من المقرر عرضه بعد الإفطار.







ويضم البرنامج، بسيارته الصفراء القديمة الكلاسيكية، في هذه النسخة قامات فنية لها باع طويل في عالم الفن، مثل الفنانين: «محمد بخش، إبراهيم الحساوي، مريم الغامدي، سناء بكر يونس، ماجد مطرب، إلهام علي، عبد العزيز السكيرين، علي إبراهيم».





وقال مخرج البرنامج، عبدالعزيز الشلاحي، إن «يا تلفزيوني» برنامج ذو طابع كوميدي درامي، يتخلله بعض المسابقات، التي جوائزها للمتسابق الواحد إلى 7500 ريال.





وأشار الشلاحي، إلى أن البرنامج يهدف لإحياء الإرث الفني السعودي بلغة عصرية سينمائية، تتماشى مع إيقاع العصر وبطريقة ومبتكرة؛ لتعريف المشاهد بأرشيف الفن السعودي من برامج ومسلسلات وسهرات، في زمن ما قبل الفضائيات.





وأضاف: «البرنامج فرصة لاستنهاض الذكريات للضيوف مع المشاهدين، وأيضًا هناك تكريم للفنانين الراحلين بعرض مشاهد من أهم أعمالهم»، موضحًا أن عدد النجوم المشاركين في البرنامج يعد الأكبر في تاريخ التلفزيون السعودي؛ حيث لم يسبق أن شارك مثل هذا العدد في عمل واحد.





وأشار الشلاحي، إلى أن البرنامج تم تصويره بالكامل في العاصمة الرياض، بعدة مواقع منها: «ميدان القاهرة، حي معكال، الرياض بارك، جامعة الأميرة نورة»، وذلك بأحدث التقنيات العالمية، تحت رؤيته الفنية وبإشراف: باسم الجهني وتقديم الفنان: خالد صقر وإعداد المذيعين محمد الحارثي وزوجته وجدان محمد.







