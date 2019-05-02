"ببجي وتقنية الفار" على طاولة الموسم الـ 8 من "شباب البومب"

تعرض قناة روتانا خليجية، لعرض الموسم الثامن من مسلسل «شباب البومب»، الذي استطاع خلال مواسمه السابقة أن يتصدر قائمة المشاهدات للبرامج الكوميدية سعوديًّا وخليجيًّا وعربيًّا.





كما نال المسلسل أعلى مراتب المشاهدة عبر الـ«يوتيوب»، إضافة لتصدره اليومي للترند السعودي، وسيتم عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل بعد الإفطار.









وفي إطار التحضير للموسم الثامن، صرح أحد أبطال العمل وأحد كتاب الحلقات الفنان عبدالعزيز الفريحي، ، بأن الموسم الجديد سيكون قنبلة فنية على صعيد الموضوعات، التي تتناسب مع أبرز الأحداث والقضايا الحالية في المجتمع العربي.









وأوضح الفريحي، أن لحلقات ستتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والدراما والرياضة والفانتازيا، لافتًا إلى أن العمل تم تصويره بالكامل في منطقة الرياض، باستثناء أربع حلقات نُفذت في دولة جورجيا.









وكشف الفريحي، عن عدد من الموضوعات التي تتناولها حلقات المسلسل، منها حلقة عن إدمان لعبة «ببجي»، وأخرى عن تقنية الفار، وحلقة عن البلوت، وهناك بعض الحلقات الساخرة عن كرة القدم والفرق الكبيرة، وحلقة عن المصارعة، وأخرى صورت بطريقة الأكشن داخل قطار.











