الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل وكواليس طقس أول أيام رمضان (فيديو)







وأضاف "عبد العال، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن يومي الجمعة والسبت المقبلين ستنخفض درجات الحرارة حوالي 7 أو 8 درجات، حيث ستكون يوم الجمعة 30، والسبت 29، إلا أنها ستبدأ من يوم الأحد في الارتفاع مرة أخرى.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه إذا بدأ شهر رمضان في يوم الاثنين سيكون هناك يوم واحد درجة حرارته مرتفعة، وإذا بدأ الثلاثاء سيكون الطقس جيدًا.

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من فصل الربيع ستكون درجات الحرارة فيه مرتفعة، ولكن الرطوبة قليلة، على عكس الصيف حيث لا تكون درجات الحرارة مرتفعة ولكن نسبة الرطوبة أعلى.