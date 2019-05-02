ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز

الخميس 02/مايو/2019 - 12:10 ص
رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز
محمد صلاح
طباعة
Advertisements
محمد أيمن
 
Advertisements

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على أعلى تقييم في فريقه على الرغم من الخسارة التي مني بها الريدز أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة " هوسكورد " العالمية فإن صلاح الذي شارك في المباراة كاملة من البداية حتى النهاية قدم أداء متميز للغاية وسنحت له عديد الفرص وحرمه القائم من تسجيل هدف رائع ليحصل على تقييم 7.7 من 10 وهو الأعلى بين لاعبي فريقه.

ونجح صلاح في الأستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 3.7% فيما بلغت نسبة تمرياته الصحيحة 71% ونجح مومو في الفوز بالصراعات الهوائية في مناسبة واحدة فقط وتمكن من إقامه سبعة مراوغات ولم يفقد الاستحواذ على الكرة.

Advertisements
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
x
19:00
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
x
19:30
الاتحاد