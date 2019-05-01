تخريج الدفعة 96 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،

اليوم، تخريج الدفعة الـ 96 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.



ولدى وصول سمو ولي العهد، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقباله معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان.



وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.



عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.



ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء طيار ركن حازم الغشيان كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد في حفل تخريج الدفعة السادسة والتسعين من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، مشيراً إلى أن الدفعة تضم طالبين من مملكة البحرين الشقيقة، انضما إلى من سبقهم من زملائهم ليصبحوا جميعاً جاهزين للانطلاق لميادين العزة والكرامة، مهنئاً الطلبة الخريجين على إكمال جميع متطلبات التدريب وتخرجهم من الكلية، سائلاً الله لهم التوفيق والعون في الوحدات الميدانية التي سينضمون إليها.



إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدفعة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.



ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.



إثر ذلك عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.





