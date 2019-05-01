ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من مدرب برشلونة بعد ثلاثية ليفربول

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:54 م
أول تعليق من مدرب برشلونة بعد ثلاثية ليفربول
طباعة
Advertisements
أحمد عصام
 
Advertisements
أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عقب نهاية اللقاء :"حققنا نتيجة جيدة لكنها ليست حاسمة، السنة الماضية كنا متقدمين في لقاء الذهاب بثلاثة أداف كفارق بعد ذلك حصل ما يعلمه الجميع".

وأضاف " ميسي لا يتوقف عن تقديم المفاجآت هو القائد على ارض الملعب والذي يتحكم برتم اللعب كما يريد، الليلة عاد ليظهر حسمه وقادنا لتحقيق النصر".

وواصل " لو أعدنا شريط المباراة لشاهدنا أنهم حصلوا على عدة فرص، فالمباراة كانت تقريباً متكافئة لقد حققنا نتيجة كبيرة ضد خصم كبير".

Advertisements
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
x
19:00
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
x
19:30
الاتحاد