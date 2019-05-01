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كلوب يكشف أسباب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:53 م
كلوب يكشف أسباب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة
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أحمد عصام
 
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أكد ‏يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين لقد قدموا مباراة في القمة، ولكن لم يحصلوا على أي شيء هذه هي الحقيقة المرة في النهاية.

وحقق فريق برشلونة فوزا هاما ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة : " اللعب في الكامب نو أمر معقد جدا، ومن الصعب عليك البقاء مركزا لأنه في أي لحظة ممكن أن يحدث اي شيء".

وأضاف : "‏اداؤنا كان جيدًا، واللاعبون لعبوا مباراةً خارقة، ولكن ضد برشلونة، فرص قليلة قد تكون كافية 'لبرشلونة'، وكرة القدم هكذا تعتمد على تسجيل الأهداف، وهم سجلوا 3 اهداف، ونحن لم نسجل".

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