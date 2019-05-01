أسطورة مانشستر يونايتد: سأحكي لأولادي وأحفادي عن ميسي





عبر ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن اندهاشه مما فعله ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا منذ قليل.





وقال فيرديناند عن ميسي في مباراة اليوم : "إنه ظاهرة لديه كل شيء، وهو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، وانا سعيد لتواجدي هنا 'في كامب نو'، أشعر بالرضا، وسأكون سعيدًا لإخبار أبنائي بما شاهدت".





وأضاف : "سأحكي ما فعله ويفعله ليو ميسي لأولادي وأحفادي يومًا ما".