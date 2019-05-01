وفاة الممثلة الفرنسية ​أنيمون​ عن عمر يناهز الـ 68

توفيت الممثلة الفرنسية ​أنيمون​ عن عمر ناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.





وأفادت وسائل إعلامية أجنبية أن أنيمون اسمها الحقيقي هو "آن بورجينيون" وولدت في 9 أغسطس 1950 في باريس، وبدأت مسيرتها التمثيلية في المسرح مع فرقة "سبلنديد" واشتهرت في فترة الثمانينيات إثر تأديتها دور تيريز في "لو بير نويل إيتون أوردور" على خشبة المسرح أولا عام 1979 ، ثم في السينما عام 1982 مع نقل "جان ماري بواريه" هذا العمل إلى الشاشة الكبيرة.





وقد فازت الراحلة بجائزة سيزار عام 1988 عن دور الأم الثكلى الذي أدته في "لو جران شومان".



