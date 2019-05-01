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حساب المواطن يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:28 م
حساب المواطن يكشف حقيقة تغيير موعد صرف الدعم
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الفجر السعودي
 
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كشف برنامج حساب المواطن، حقيقة تغيير موعد صرف البدل إلى اليوم الخامس من الشهر الميلادي، وذلك ردًا على أحد المستفيدين.

وقال حساب المواطن: أهلًا بك، سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة الثامنة عشرة يوم الخميس بتاريخ (9 مايو).


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