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ماركا: يجب إعطاء ميسي الكرة الذهبية غدا!

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:30 م
ماركا: يجب إعطاء ميسي الكرة الذهبية غدا!
ميسي
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أحمد عصام
 
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حرصت صحيفة ماركا الإسبانية على التعليق بعد فوز فريق برشلونة على فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إن ليفربول قدم مباراة جميله وكان الأفضل، ولكن ميسي صنع الفارق، ويجب أن يتم تقديم الكرة الذهبية لميسي غدأ.

يذكر أن ميسي قد نجح في احراز هدفين في شباك ليفربول في الشوط الثاني من المباراة.

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