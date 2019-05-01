أحمد علي "يُحرج" أجيري ويفرض نفسه بقوة لقيادة هجوم الفراعنة في أمم إفريقيا





واصل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، تألقه خلال مباريات فريقه ببطولة الدوري هذا الموسم، بعدما وصل اليوم للهدف رقم 17 له ليتصدر ترتيب بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد تسجيله هدفين اليوم في مرمي الداخلية خلال المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق علي ملعب الذئاب.





وفرض أحمد علي نفسه بقوة ضمن المرشحين بقوة لقيادة هجوم المنتخب الوطني، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، و التي ستستضيفها مصر يونيو المقبل، خاصة بعد عدم الجاهزية لمهاجم المنتخب الأساسي والذي يعتمد عليه المدير الفني للفراعنة، المكسيكي خافير اجيري، "مروان محسن" وعدم المشاركة مع الأهلي، وأيضا بعد إستبعاد صلاح محسن لاعب النادي الأهلي بسبب تعدد الإصابات وعدم الجاهزية الفنية، وأيضا تذبذب مستوي المحترف المصري أحمد حسن كوكا، وصغر سن مصطفي محمد مهاجم الجيش.





ويعتمد أجيري علي الثلاثي مروان محسن وصلاح محسن ومصطفي محمد وأيضا قام بضم أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني خلال مباراة النيجر والتي أقيمت في ختام تصفيات كأس الأمم.



