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خاص - رود كرول يرحب بالعودة لمصر عبر بوابة الإسماعيلي

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:24 م
خاص - رود كرول يرحب بالعودة لمصر عبر بوابة الإسماعيلي
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محمد جمال
 
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رحب المدير الفني الهولندي رود كرول المدير الفني لنادي الصفاقسي التونسي، بالعودة للتدريب داخل الدوري المصري مجددا، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم عرض المدرب المخضرم علي إدارة نادي الإسماعيلي.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات مع المدرب الهولندي و الذي يقود الصفاقسي التونسي، منذ العام الماضي، واقترب من الوصول لنهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وعلم "الفجر الرياضي" أن المدرب الهولندي إشترط فقط المجئ بجهازه بالكامل و الذي يشمل المدرب المساعد "مرزوق مهدي" و مدرب حراس ومحلل أداء، وأنه يرحب بشدة العودة لمصر مرة أخري. 

 يذكر أن كرول قد درب المنتخب المصري الأولمبي من قبل موسم 1994_1995، ثم قاد المنتخب الأول موسم 1995_1996، ثم نادي الزمالك في مناسبتين الأولي موسم 1997_1998 ثم موسم 2007_2008، وكان له العديد من التجارب داخل القارة الإفريقية مع المنتخب التونسي، والترجي، والصفاقسي، والرجاء المغربي وأهلي طرابلس الليبي.
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