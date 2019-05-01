وزير القوى العاملة: 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:23 م
داليا الحسين
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من العمالة داخل مصر حيث تصل إلى 80%.
وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن العام الماضي شهد إطلاق مبادرة لرعاية العمالة غير المنتظمة وفقا لتكليفات رئاسية للحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في حصر عدد 2 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن شهادة "أمان" أحد أنوع الحماية للعمالة غير المنتظمة، لافًتا إلى أن 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان وجاري استكمال باقي العمالة.
ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن محافظة أسوان أول المحافظات في تطبيق نظام التأمين النوعي على العمالة غير المنتظمة.
وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن العام الماضي شهد إطلاق مبادرة لرعاية العمالة غير المنتظمة وفقا لتكليفات رئاسية للحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في حصر عدد 2 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن شهادة "أمان" أحد أنوع الحماية للعمالة غير المنتظمة، لافًتا إلى أن 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان وجاري استكمال باقي العمالة.
ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن محافظة أسوان أول المحافظات في تطبيق نظام التأمين النوعي على العمالة غير المنتظمة.
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