ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير القوى العاملة: 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:23 م
وزير القوى العاملة: 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان
محمد سعفان
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر من العمالة داخل مصر حيث تصل إلى 80%.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن العام الماضي شهد إطلاق مبادرة لرعاية العمالة غير المنتظمة وفقا لتكليفات رئاسية للحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن المبادرة ساهمت في حصر عدد 2 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن شهادة "أمان" أحد أنوع الحماية للعمالة غير المنتظمة، لافًتا إلى أن 26 ألف عامل استفادوا من شهادة أمان وجاري استكمال باقي العمالة.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن محافظة أسوان أول المحافظات في تطبيق نظام التأمين النوعي على العمالة غير المنتظمة.
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: محمد سعفان شهادة أمان توك شو اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
x
19:00
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
x
19:30
الاتحاد