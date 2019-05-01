رد فعل مثير من ميسي عن الهدف الثالث له في شباك ليفربول
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:18 م
أحمد عصام
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عبر ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "كان من الأفضل تسجيل هدف أخر، ولكن نتيجة جيدة للغاية ،ولحد الان لم يتم تحديد اي شيء".
وأضاف : "سنذهب إلى ميدان تاريخي وسيتطلب الكثير منا لكننا راضون للغاية، والهدف الثالث كان مذهل لقد بحثت عن الخطأ وكنت محظوظاً بالتسجيل".
وواصل : "في الشوط الأول كنا متفوقين لكنهم ضغطوا أكثر, وفي الشوط الثاني عرفنا أنهم كانوا يبحثون عن هدف لكننا نجحنا في تسجيل هدفين".
وتابع : "الآن علينا أن نتحد جميعًا ونتقدم للأمام لإنهاء الموسم بشكل جيد، وليفربول يلعب مع الكثير من الإيقاع ونحن معتادون على الحصول على الكرة وجعل الجري لـ المنافس".
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