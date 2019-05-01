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ليفربول ينضم لضحايا ميسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:15 م
ليفربول ينضم لضحايا ميسي في دوري أبطال أوروبا
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أحمد عصام
 
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حقق فريق برشلونة فوزا هاما ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليونيل ميسي لاعب البارسا ضد 32 من أصل 37 فريق واجهه في دوري الأبطال، حيث لم يسجل ضد أتليتيكو مدريد (4 مباريات) وإنتر (3) وروبن كازان (2) وبنفيكا وأودينيزي (1).

يذكر أن ميسي قد نجح في احراز هدفين في شباك ليفربول في الشوط الثاني من المباراة.

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