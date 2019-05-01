وزير القوى العاملة: 2019 بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:24 م
داليا الحسين
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسة تعول على العامل المصري لتنمية مصر، مشيرًا إلى أن عمال مصر أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية لرفع اسم مصر عاليا.
وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن 2019 بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكُدا على ضرورة بذل جهد خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنمية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القرارات القيادة السياسية الأخيرة حملت التقدير لعمال مصر.
وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الأربعاء، أن 2019 بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مؤكُدا على ضرورة بذل جهد خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنمية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القرارات القيادة السياسية الأخيرة حملت التقدير لعمال مصر.
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